Новости регионов: пожар произошел в мебельном цехе в Челябинске

В Челябинске загорелись мебельный цех и металлический ангар. Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров, черный дым было видно из разных частей города. Как сообщают в региональном МЧС, огонь удалось локализовать, пострадавших нет. Три человека самостоятельно эвакуировались.

В Красноярском крае полиция и волонтеры ищут семью с пятилетним ребенком, пропавшую в горах. Поисковые работы ведутся с помощью квадроциклов, беспилотников и вертолета. Пока нашли только автомобиль семьи недалеко от поселка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.