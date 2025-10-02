Форма поиска по сайту

02 октября, 11:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел в мебельном цехе в Челябинске

Новости мира: наводнение на севере Вьетнама может побить рекорд 50-летней давности

Новости регионов: возгорание газовоздушной смеси произошло в кафе Дагестана

Бетономешалка перевернулась возле торгового центра "Аэробус" в Москве

Движение затруднено на Домодедовском шоссе из за аварии

Браконьеров, занимавшихся наркоторговлей, задержали в Приморском крае

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

Новости мира: наводнение произошло на Сицилии

Фура загорелась на 56-м километре трассы М-11

Пожар произошел на юго-востоке Москвы

В Челябинске загорелись мебельный цех и металлический ангар. Площадь пожара составила 1 200 квадратных метров, черный дым было видно из разных частей города. Как сообщают в региональном МЧС, огонь удалось локализовать, пострадавших нет. Три человека самостоятельно эвакуировались.

В Красноярском крае полиция и волонтеры ищут семью с пятилетним ребенком, пропавшую в горах. Поисковые работы ведутся с помощью квадроциклов, беспилотников и вертолета. Пока нашли только автомобиль семьи недалеко от поселка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияпожаррегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

