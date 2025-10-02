Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 06:30

Происшествия

Новости регионов: возгорание газовоздушной смеси произошло в кафе Дагестана

Новости регионов: возгорание газовоздушной смеси произошло в кафе Дагестана

Бетономешалка перевернулась возле торгового центра "Аэробус" в Москве

Движение затруднено на Домодедовском шоссе из за аварии

Браконьеров, занимавшихся наркоторговлей, задержали в Приморском крае

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

Новости мира: наводнение произошло на Сицилии

Фура загорелась на 56-м километре трассы М-11

Пожар произошел на юго-востоке Москвы

Новости мира: многоэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке

Оставившая дочь в турецком аэропорту россиянка планирует забрать ребенка из приемной семьи

В Дагестане возбудили уголовное дело после возгорания газовоздушной смеси в заведении общественного питания. ЧП произошло в придорожном кафе в поселке Стальское Кизилюртовского района республики. Сообщают о шести пострадавших. Всех их доставили в больницы и оказали необходимую помощь. Предварительно, причиной происшествия стала неисправность газового котла, сообщили в региональном отделении Следственного комитета.

На платной трассе Москва – Казань собралась длинная очередь к автозаправочной станции. Об этом пишут автомобилисты в социальных сетях, выкладывая видео. Говорят, что на заправку стоят порядка 130 машин. Это единственная АЗС на 150 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятранспортрегионывидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика