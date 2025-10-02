Новости регионов: возгорание газовоздушной смеси произошло в кафе Дагестана

В Дагестане возбудили уголовное дело после возгорания газовоздушной смеси в заведении общественного питания. ЧП произошло в придорожном кафе в поселке Стальское Кизилюртовского района республики. Сообщают о шести пострадавших. Всех их доставили в больницы и оказали необходимую помощь. Предварительно, причиной происшествия стала неисправность газового котла, сообщили в региональном отделении Следственного комитета.

На платной трассе Москва – Казань собралась длинная очередь к автозаправочной станции. Об этом пишут автомобилисты в социальных сетях, выкладывая видео. Говорят, что на заправку стоят порядка 130 машин. Это единственная АЗС на 150 километров.

