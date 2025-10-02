Форма поиска по сайту

02 октября, 08:15

Происшествия

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка. В результате у одного из них оторвалось крыло, которым он задел носовую часть другого судна. Известно об одном пострадавшем.

Как рассказали пассажиры, их лайнер после приземления подруливал к выходу на посадку, когда в него врезался другой самолет. После ЧП в аэропорту на несколько часов закрыли сразу две рулежные дорожки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

