Автомобиль с подростками перевернулся в районе Сиреневого бульвара в Москве. По некоторым данным СМИ, в машине находились десять детей.

За рулем был 14-летний подросток. Он не справился с управлением, машина наехала на препятствие и перевернулась. Одну девочку выбросило на проезжую часть, пострадавшую увезли в больницу.

Дело на контроле у московской прокуратуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.