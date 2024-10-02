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02 октября, 22:00

Происшествия

Автомобиль с подростками перевернулся в районе Сиреневого бульвара в Москве

Автомобиль с подростками перевернулся в районе Сиреневого бульвара в Москве

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Автомобиль с подростками перевернулся в районе Сиреневого бульвара в Москве. По некоторым данным СМИ, в машине находились десять детей.

За рулем был 14-летний подросток. Он не справился с управлением, машина наехала на препятствие и перевернулась. Одну девочку выбросило на проезжую часть, пострадавшую увезли в больницу.

Дело на контроле у московской прокуратуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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