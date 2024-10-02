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02 октября, 17:15

Происшествия

СКР возбудил уголовное дело на создателей анонимной платежной системы

СКР возбудил уголовное дело на создателей анонимной платежной системы

СК РФ завел дело на создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы и криптовалютной биржи.

В ведомстве отмечают, что только за прошлый год к ним в оборот поступило больше 112 миллиардов рублей. По версии следствия, сотрудники незаконно проводили обмен валюты, в том числе криптовалюты. Основными клиентами компании были киберприступники и хакеры, уверены в СК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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