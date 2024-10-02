СКР возбудил уголовное дело на создателей анонимной платежной системы

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы и криптовалютной биржи.

В ведомстве отмечают, что только за прошлый год к ним в оборот поступило больше 112 миллиардов рублей. По версии следствия, сотрудники незаконно проводили обмен валюты, в том числе криптовалюты. Основными клиентами компании были киберприступники и хакеры, уверены в СК.

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