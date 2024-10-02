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Новости

02 октября, 15:15

Происшествия

Новости регионов: пожар в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге полностью потушен

Новости регионов: пожар в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге полностью потушен

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Пожар в Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге полностью потушен. Об этом сообщили в МЧС. Погиб технический сотрудник театра. Пожарным удалось эвакуировать 105 человек и спасти еще 6. Известно, что в здании загорелись вещи на 4 этаже в гримерной на 15 квадратных метрах. Управление СК по региону начало проверку.

Семья касаток – двое взрослых особей и два детеныша – попала в плен лимана в Охотском море. Животные оказались на отмели во время отлива и не могли сдвинуться на глубину. В таком положении им трудно дышать. На помощь пришли инспекторы МЧС, сотрудники местного пожарного поста и волонтеры. Они поливали касаток водой и время от времени передвигали на более глубокие места, чтобы в прилив они смогли самостоятельно уплыть в открытое море. Перетаскивать животных приходилось вручную – дно лимана покрыто илом и технике там не пройти.

В Московской области задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. По предварительным данным, они организовали нарколабораторию в арендованном частном доме рядом с Подольском. Там нашли более двух килограммов запрещенных веществ. Синтезированные наркотики мужчины планировали распространять через тайники-закладки на территории разных регионов. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых заключили под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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