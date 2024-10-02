Новости мира: аэропорт в Миядзаки отменил все рейсы после взрыва

Аэропорт в японском городе Миядзаки отменил все рейсы после взрыва на одной из рулежных дорог. Очевидцы рассказали, что слышали громкий звук и видели дым. Полиция эвакуировала всех людей, в том числе персонал воздушной гавани. На месте взрыва образовалась яма длиной около семи метров и шириной четыре метра.

Также стало известно, что число жертв урагана "Хелен" в США превысило 160 человек, сотни людей остаются пропавшими без вести. Тропический шторм накрыл несколько штатов и сопровождался ливнями, а также ветром, скорость которого порой превышала 60 метров в секунду.

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