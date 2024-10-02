Новости регионов: здание филиала РЖД загорелось на Алтае

На Алтае пожарные начали тушить здание филиала РЖД. Огонь вспыхнул в одном из цехов локомотивного депо, локализовать пламя удалось на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На месте пожара работают 47 спасателей и 15 единиц техники, в тушении задействовали и пожарный поезд. Уточняется, что на движение обычных составов происшествие не повлияло.

В Тамбовской области водитель Kia не справился с управлением на крутом повороте и вылетел в реку. Машина ушла на дно, автомобилист погиб. Он не смог выбраться, хотя не был пристегнут ремнем безопасности. По предварительной версии, получил травмы при падении и потерял сознание.

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