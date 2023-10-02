Эксперты прокомментировали ситуацию с перевернувшимся школьным автобусом в Подмосковье

В понедельник, 2 октября, в Подмосковье школьный автобус съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщили СМИ, за рулем был 70-летний мужчина. Ему стало плохо, он потерял сознание, а потом и управление. Известно, что в результате инцидента дети не пострадали.

Специалисты обсудили, нужно ли ужесточать контроль за перевозчиками и как избежать подобных аварий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.