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Новости

Новости

02 октября, 16:45

Происшествия

Эксперты прокомментировали ситуацию с перевернувшимся школьным автобусом в Подмосковье

Эксперты прокомментировали ситуацию с перевернувшимся школьным автобусом в Подмосковье

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Школьный автобус съехал в кювет в районе подмосковного Щелкова

Школьный автобус опрокинулся в Подмосковье из-за плохого самочувствия водителя

В понедельник, 2 октября, в Подмосковье школьный автобус съехал в кювет и опрокинулся. Как сообщили СМИ, за рулем был 70-летний мужчина. Ему стало плохо, он потерял сознание, а потом и управление. Известно, что в результате инцидента дети не пострадали.

Специалисты обсудили, нужно ли ужесточать контроль за перевозчиками и как избежать подобных аварий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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