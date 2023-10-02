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02 октября, 14:15

Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на МКАД

Три человека пострадали в ДТП на МКАД

Четыре машины столкнулись на МКАД в районе съезда на Осташковское шоссе

ДТП с участием нескольких машин произошло в районе 90-го км МКАД

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По данным ГИБДД, три человека пострадали в аварии на внутренней стороне 90-го километра МКАД. Водитель Hyundai врезался в два автомобиля, которые стояли на аварийке в левой полосе из-за мелкого ДТП, а затем столкнулся еще с двумя машинами.

В данный момент на месте работают бригады скорой помощи, реанимации и Центра медицины катастроф. По данным Дептранса, перекрыты две полосы из шести. Для эвакуации пострадавших в районе аварии садился вертолет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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