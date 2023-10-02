Три человека пострадали в ДТП на МКАД

По данным ГИБДД, три человека пострадали в аварии на внутренней стороне 90-го километра МКАД. Водитель Hyundai врезался в два автомобиля, которые стояли на аварийке в левой полосе из-за мелкого ДТП, а затем столкнулся еще с двумя машинами.

В данный момент на месте работают бригады скорой помощи, реанимации и Центра медицины катастроф. По данным Дептранса, перекрыты две полосы из шести. Для эвакуации пострадавших в районе аварии садился вертолет.

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