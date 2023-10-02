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02 октября, 08:30

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10 килограммов взрывчатки обнаружили на месте теракта в Анкаре

10 килограммов взрывчатки обнаружили на месте теракта в Анкаре

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Почти 10 килограммов взрывчатки, а также различное вооружение и боеприпасы обнаружили на месте взрыва в Анкаре. ЧП случилось утром 1 октября.

Тогда к пункту охраны МВД Турции на легковушке подъехали двое неизвестных. Один из них открыл огонь. Второй мужчина привел в действие взрывное устройство и совершил самоубийство.

Анкара сообщила, что к теракту причастна Рабочая партия Курдистана. Накануне около 20 целей этой организации в Северном Ираке поразили ВВС Турции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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