Новости регионов: крупный пожар в жилом доме потушили в Тобольске

В Тобольске потушили крупный пожар в жилом доме. Огонь охватил крышу здания после взрыва газа. ЧП произошло на пятом этаже. По предварительным данным, погибших нет, но трое пострадали. Более 300 жильцов обещали разместить в местных хостелах.

Группу туристов спасли на Ладожском озере. Люди оказались в ледяной воде, после того, как каяк перевернулся. Один мужчина утонул, а его напарница получила сильное переохлаждение. Спасателям пришлось преодолеть почти 20 километров бездорожья. Пострадавшую благополучно эвакуировали и передали медикам. Теперь она находится в больнице.

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