Роскосмос показал новые снимки Балтийского моря после утечки газа. Специалисты продолжают следить за обстановкой в районе ЧП.

Кадр сделали с помощью космического аппарата "Канопус-В". На снимке видно, что утечка продолжается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.