"Северные потоки" можно отремонтировать – Новак

"Северные потоки" можно отремонтировать, но на это потребуется много времени и средств. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что первую очередь Россия намерена разобраться, кто виноват в саботаже газопроводов. В этом, по мнению Новака, заинтересованы США, Украина и Польша. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.