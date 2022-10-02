Утечка газа на нитке "Северного потока – 12 завершилась

Утечка газа на нитке "Северного потока – 1" завершилась, давление стабилизировалось. Об этом сообщило Датское энергетическое агентство. Ранее стало известно, что утечка прекратилась и на "Северном потоке – 2".

Взрывы на трубопроводах произошли неделю назад. В трубах "Северного потока" на момент ЧП находилось около 800 миллионов кубометров газа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.