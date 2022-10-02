Более 127 человек погибли в результате беспорядков на футбольном матче в Индонезии

Как минимум 127 человек погибли в результате беспорядков после футбольного матча в Индонезии. Трагедия произошла на местном стадионе. После того, как одна из команд проиграла, расстроенные фанаты выбежали на поле. Чтобы разогнать разбушевавшуюся толпу, полиция применила слезоточивый газ.

Зрители попытались покинуть стадион, началась давка. Во время беспорядков также были уничтожены две полицейские машины. также фанаты подожгли несколько объектов на самом стадионе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.