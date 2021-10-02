Глава СК взял на контроль расследование хлопка газа в доме в Нижнем Новгороде

Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с хлопком газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде. Две квартиры пострадали. Ударной волной разрушен балкон и стены.

Пострадали два человека, они в больнице. У одного из них 95% ожогов тела. Из дома эвакуировали около ста жильцов. Причины произошедшего уточняются. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.