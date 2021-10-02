Новости России: пассажирский поезд сошел с рельсов под Пензой

10:30
Уголовное дело возбуждено после хлопка газа в Нижнем Новгороде. ЧП произошло на девятом этаже жилого дома. В результате пострадали два человека, они в реанимации. У одного из пострадавших 95% ожогов тела. В доме частично повреждены перекрытия, обрушилось несколько балконов.
Порывы ветра в Новороссийске опрокинули грузовой автомобиль. Машина повисла на ограждении, однако потом вернулась на дорогу. Также упали рекламные щиты. Порывы ветра в регионе достигали 34 метров в секунду. В некоторых районах Краснодарского края температура опустилась до -2 градусов.
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пензенской области после столкновения с грузовиком. В поезде было 336 пассажиров. Они ехали из Адлера. В результате происшествия никто не пострадал. Из-за аварии задерживаются несколько поездов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: