Новости России: пассажирский поезд сошел с рельсов под Пензой

Уголовное дело возбуждено после хлопка газа в Нижнем Новгороде. ЧП произошло на девятом этаже жилого дома. В результате пострадали два человека, они в реанимации. У одного из пострадавших 95% ожогов тела. В доме частично повреждены перекрытия, обрушилось несколько балконов.

Порывы ветра в Новороссийске опрокинули грузовой автомобиль. Машина повисла на ограждении, однако потом вернулась на дорогу. Также упали рекламные щиты. Порывы ветра в регионе достигали 34 метров в секунду. В некоторых районах Краснодарского края температура опустилась до -2 градусов.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пензенской области после столкновения с грузовиком. В поезде было 336 пассажиров. Они ехали из Адлера. В результате происшествия никто не пострадал. Из-за аварии задерживаются несколько поездов.