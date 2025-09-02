Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 18:30

Происшествия

Новости регионов: автобус столкнулся с легковыми автомобилями в Ростовской области

Новости регионов: автобус столкнулся с легковыми автомобилями в Ростовской области

Телеведущая Виктория Боня показала кадры с палаткой Наговициной

Телеведущая Виктория Боня сообщила о гибели альпинистки Наговициной

Очевидцы сообщили о побеге хозяина питбуля после нападения в Мытищах

Водитель легковушки врезался в автобус на западе Москвы

Новости регионов: четырехлетняя девочка едва не задохнулась на пенной вечеринке в Сочи

Следователи проведут проверку после гибели парашютиста в подмосковной Коломне

Питбуль напал на щенка в подмосковных Мытищах

Новости мира: число погибших во время землетрясения в Афганистане выросло до 900

Новости регионов: подростков задержали за подготовку теракта в Ижевске

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса и пяти легковых автомобилей. По данным ГАИ, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с машиной, которая по инерции врезалась в несколько других. Пострадавших нет.

На Камчатку вернулся атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск". Экипаж провел в походе три месяца, прошел более 10 тысяч морских миль и выполнил поставленные задачи. Отличившихся военнослужащих наградили медалями и воинскими званиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПрегионывидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика