Новости регионов: автобус столкнулся с легковыми автомобилями в Ростовской области

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло ДТП с участием автобуса и пяти легковых автомобилей. По данным ГАИ, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с машиной, которая по инерции врезалась в несколько других. Пострадавших нет.

На Камчатку вернулся атомный подводный ракетный крейсер "Красноярск". Экипаж провел в походе три месяца, прошел более 10 тысяч морских миль и выполнил поставленные задачи. Отличившихся военнослужащих наградили медалями и воинскими званиями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.