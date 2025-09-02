Новости мира: более 300 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Более 300 человек погибли и почти 1,5 тысячи пострадали в результате землетрясения в Афганистане. Как сообщают власти страны, жертв может быть больше, так как данные неполные из-за отсутствия связи с разрушенными районами. Спасательные и поисковые работы продолжаются, под завалами могут оставаться сотни людей. Местные жители нуждаются в палатках, местах для размещения, продуктах питания и лекарствах.

Один из крупнейших лесных пожаров тушат в Турции. На месте работают больше 2 тысяч человек и 20 вертолетов, сообщили местные власти. Пожар начался 29 августа на юге республики. Он распространяется из-за сильного ветра. Отмечается, что мощность пламени уже снижается, но тушение не закончено.

