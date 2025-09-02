Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 сентября, 07:30

Происшествия

Новости мира: более 300 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Новости мира: МИД РФ проработает вопрос помощи Афганистану после землетрясения

Новости регионов: в Анапе выросло количество диких птиц, пострадавших от мазута

"Московский патруль": мужчина в столице зарезал экс-супругу, жившую с другим

"Московский патруль": мотоциклист насмерть врезался в бордюр на набережной Москвы-реки

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 1 сентября

В Красноярском крае прорвало дамбу у озера Огоньки

На Калужском шоссе такси врезалось в пассажирский автобус

Новости регионов: в Электростали задержали нарушителя, разбившего стекла на остановке

Футболисты "Интер Майами" и "Сиэтла" подрались после финала Кубка лиги

Более 300 человек погибли и почти 1,5 тысячи пострадали в результате землетрясения в Афганистане. Как сообщают власти страны, жертв может быть больше, так как данные неполные из-за отсутствия связи с разрушенными районами. Спасательные и поисковые работы продолжаются, под завалами могут оставаться сотни людей. Местные жители нуждаются в палатках, местах для размещения, продуктах питания и лекарствах.

Один из крупнейших лесных пожаров тушат в Турции. На месте работают больше 2 тысяч человек и 20 вертолетов, сообщили местные власти. Пожар начался 29 августа на юге республики. Он распространяется из-за сильного ветра. Отмечается, что мощность пламени уже снижается, но тушение не закончено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

