Ландшафтный пожар произошел в Ростовской области. Огонь отрезал единственную дорогу в станицу Романовку. Более того, пожар подходит к местной АЗС. Как рассказали в региональном главке МЧС, по кромке пожар растянулся на тысячу метров. Тушение осложняют погодные условия – в регионе сильный ветер и пыльная буря. В станице отключено электричество, а жителям соседних сел порекомендовали закрыть окна из-за сильного дыма. В тушении участвуют не только экстренные службы, но и добровольцы.

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