Новости регионов: в Калининграде горит 14-этажное здание

В Калининграде начался пожар в 14-этажном здании, горит кровля, сообщает ТАСС. Дом находится рядом с туристическим местом "Рыбная деревня". Над зданием поднялся густой столб черного дыма, а на землю падают фрагменты обшивки. На место направлены сотрудники МЧС, причины пожара выясняют.

Спасатели обнаружили тела всех 22 погибших при крушении вертолета на Камчатке, заявили местные власти. Среди жертв – 19 туристов и 3 члена экипажа. Все тела доставлены в Петропавловк-Камчатский для опознания. Ранее стало известно, что вертолет Ми-8Т врезался в сопку и потерпел крушение.

В Анапе начался пожар в ангаре по сортировке мусора. По данным местного управления МЧС, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Пожар тушат 40 спасателей, также привлечена техника. Предварительно, погибших и пострадавших нет, отметили в МЧС.

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