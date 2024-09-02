Новости регионов: спасатели МЧС нашли тела всех погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Спасатели МЧС обнаружили тела всех 22 погибших при крушении вертолета на Камчатке, сообщили местные власти. Среди жертв – 19 туристов и 3 члена экипажа. Все тела доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания. Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 врезался в сопку и потерпел крушение. После трагедии в Петропавловске-Камчатском рядом со стелой "Город воинской славы" появился стихийный мемориал в память о погибших, рассказали в мэрии города. Люди несут к нему цветы и лампады.

В Санкт-Петербурге осень началась с сильного ливня. Синоптики также предупреждают об " электроактивной" грозе – она подходит к городу с юга. Осадки затрудняют видимость для автомобилистов. Улучшение погоды ожидают не раньше 3 сентября.

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла, сообщают специалисты РАН. Пепел поднялся на высоту 8 километров – он опасен для самолетов, предупреждают ученые. Шлейф протянулся на 220 километров к северо-востоку от вулкана. Позднее произошло еще 2 выброса, но на меньшую высоту – около 4 километров.

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