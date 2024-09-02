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02 сентября, 09:30

Происшествия

Новости регионов: на месте крушения Ми-8 на Камчатке завершилась поисковая операция

Новости регионов: на месте крушения Ми-8 на Камчатке завершилась поисковая операция

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На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8. Утром 2 сентября найдены тела еще четверых погибших. Всего на борту в момент катастрофы находилось 19 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не выжил. Предварительно, причиной крушения стала ошибка пилотов в густом тумане. Вертолет врезался в сопку, обломки нашли на высоте около 900 метров. 3 сентября на Камчатке объявлено днем траура.

Под Томском перевернулся грузовик с щебнем. Водителя зажало в кабине, доставать его пришлось спасателям. С травмой ноги его увезли в больницу. Предварительно, шофер не справился с управлением и машину занесло в кювет.

Во Владимире стартовали тренировки десанта МЧС со всей страны. Более сотни спасателей прыгают с парашютом на высоте от 600 до 3 000 метров. Скорость самолета и вертолета при этом составляет около 140 километров в час. В тренировках участвуют и кинологи с собаками. Так, свой первый прыжок с 1 500 метров сделал двухлетний лабрадор, который занимается поиском выживших в зонах ЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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