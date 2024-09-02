Новости регионов: тело еще одного погибшего нашли на месте крушения вертолета на Камчатке

На Камчатке возобновилась поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8. Этим утром найдено тело еще одного погибшего. Их общее число возросло до 18. Всего на борту в момент катастрофы находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Поиски остальных жертв и черного ящика продолжаются. По предварительным данным, причиной ЧП стала ошибка пилотов в густом тумане. Вертолет врезался в сопку, обломки нашли на высоте около 900 метров. 3 сентября на Камчатке объявлено днем траура.

Пассажиры автобуса на трассе в Ростовской области сняли на видео, как автомобиль "ПАЗ" прорывается сквозь стену огня. Пожар, охвативший сухую траву, вплотную подобрался к дороге.

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