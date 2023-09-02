Спасатели эвакуировали людей с АЗС на юго-западе Москвы, где произошла утечка газа

На юго-западе Москвы на улице Поляны в районе МКАД эвакуировали людей с АЗС. По данным экстренных служб, на газовой заправке произошла разгерметизация емкости с пропаном.

Как сообщает ТАСС, в целях безопасности территорию заправки оцепили, станцию обесточили. Принимаются меры по ликвидации ЧП. Некоторые СМИ сообщают об угрозе пожара, но в столичном главке МЧС эту информацию опровергли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.