Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 22:30

Происшествия

Спасатели эвакуировали людей с АЗС на юго-западе Москвы, где произошла утечка газа

Спасатели эвакуировали людей с АЗС на юго-западе Москвы, где произошла утечка газа

Грузовик протаранил ограждение и задел два автомобиля на Шоссе Энтузиастов в Москве

Грузовик столкнулся с двумя автомобилями на МКАД

Утечка газа произошла на АЗС в Северном Бутове

Авария с участием машины ДПС произошла в центре Москвы

Наивысший уровень штормового предупреждения сняли в Гонконге

"Актуальный репортаж": вандалы стали чаще ломать турникеты в столичном метро

Поезд протаранил автобус в Чили

Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

Новости мира: мощный тайфун "Саола" накрыл юго-восток Китая

На юго-западе Москвы на улице Поляны в районе МКАД эвакуировали людей с АЗС. По данным экстренных служб, на газовой заправке произошла разгерметизация емкости с пропаном.

Как сообщает ТАСС, в целях безопасности территорию заправки оцепили, станцию обесточили. Принимаются меры по ликвидации ЧП. Некоторые СМИ сообщают об угрозе пожара, но в столичном главке МЧС эту информацию опровергли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика