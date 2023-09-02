Грузовик протаранил ограждение и задел два автомобиля на Шоссе Энтузиастов в Москве

Очевидцы прислали новые кадры с места ДТП на Шоссе Энтузиастов в Москве. На них видно, что грузовая машина протаранила разделительное ограждение, вылетела на встречную полосу и задела как минимум два легковых автомобиля, которые двигались по крайней правой полосе.

В данный момент на месте происшествия присутствуют скорая помощь, Госавтоинспекции и пожарная техника. Движение по трассе затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

