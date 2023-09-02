Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 22:30

Происшествия

Грузовик протаранил ограждение и задел два автомобиля на Шоссе Энтузиастов в Москве

Грузовик протаранил ограждение и задел два автомобиля на Шоссе Энтузиастов в Москве

Грузовик столкнулся с двумя автомобилями на МКАД

Утечка газа произошла на АЗС в Северном Бутове

Авария с участием машины ДПС произошла в центре Москвы

Наивысший уровень штормового предупреждения сняли в Гонконге

"Актуальный репортаж": вандалы стали чаще ломать турникеты в столичном метро

Поезд протаранил автобус в Чили

Шестилетний ребенок погиб в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ

Новости мира: мощный тайфун "Саола" накрыл юго-восток Китая

Почти 30 украинских беспилотников самолетного типа уничтожили на западе РФ

Очевидцы прислали новые кадры с места ДТП на Шоссе Энтузиастов в Москве. На них видно, что грузовая машина протаранила разделительное ограждение, вылетела на встречную полосу и задела как минимум два легковых автомобиля, которые двигались по крайней правой полосе.

В данный момент на месте происшествия присутствуют скорая помощь, Госавтоинспекции и пожарная техника. Движение по трассе затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПвидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика