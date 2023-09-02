Грузовик столкнулся с двумя автомобилями на МКАД

Фура въехала в ограждение и задела два автомобиля на Шоссе Энтузиастов в районе съезда на МКАД. В данный момент на дороге образовался затор, три полосы были перекрыты грузовиком.

Отмечается, что после того, как грузовик съехал в ограждение, он задел машины со встречной полосы. НА место происшествия прибыли машины скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Водителей просят по возможности объезжать этот участок.

Еще одна авария произошла также на МКАД, но в районе нацпарка "Лосиный остров". Судя по кадрам городских камер, движение в районе ДТП тоже затруднено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





