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02 сентября, 16:30

В мире

Наивысший уровень штормового предупреждения сняли в Гонконге

Наивысший уровень штормового предупреждения сняли в Гонконге

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В Гонконге сняли наивысший уровень штормового предупреждения из-за супертайфуна "Саола" – он удаляется от города. Как сообщили в метеорологической обсерватории, в некоторых районах по-прежнему дует штормовой ветер и идут сильные дожди.

Во многих районах города повалены деревья, в некоторых зданиях выбиты окна. По данным СМИ, более 60 человек обратились за помощью к врачам из-за травм, которые получили во время тайфуна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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