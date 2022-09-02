Новости последнего часа: движение на МКАД в районе Носовихинского шоссе восстановлено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Движение на МКАД в районе Носовихинского шоссе восстановлено после ДТП с тремя машинами, рассказал Дептранс.

Российские космонавты установили платформу с адаптерами на модуле "Наука" за пределами корабля. Была трансляция "Роскосмоса".

Велосипеды в электричках можно будет провозить бесплатно на велофестиваль 4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.