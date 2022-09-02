Новости последнего часа: в Нижегородской области потушили лесной пожар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Нижегородской области потушили лесной пожар. В Рязанской ликвидируют последний очаг, прокомментировали в кабмине.

Град прошел в Москве во второй день осени. Сильные осадки были в Северном Измайлове, рассказали очевидцы.

Некоторым московским школьникам 9 сентября организуют занятия вне школ из-за выборов. Об этом сообщили в департаменте образования.