Toyota врезалась в "Буханку" на перекрестке в Иркутской области

На перекрестке в Иркутской области Toyota врезалась в советский автомобиль, который называют в народе "Буханка". После чего машина перевернулась. В ней были полицейские.

По предварительным данным, водитель иномарки нарушил правила. Это и привело к аварии. Представители закона отделались ушибами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.