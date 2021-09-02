Ураган "Ида" в США унес жизни более 20 человек. Об этом сообщают местные телеканалы со ссылкой на власти.

Стихия прошлась по Нью-Йорку и Нью-Джерси. В обоих штатах объявили режим ЧС. Сейчас ураган движется в северо-восточном направлении со скоростью около 45 километров в час. Специалисты предупреждают, что циклон сопровождается сильными осадками и грозит наводнениями.

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