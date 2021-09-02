Новости мира: подросток погиб при стрельбе в одной из школ штата Северная Каролина

Подросток погиб при стрельбе в одной из школ штата Северная Каролина. Он получил тяжелое ранение и скончался в медицинском центре. Сам стрелок с места преступления скрылся, но вскоре был задержан полицией. Его имя пока не разглашается, но, предположительно, это ученик той же школы. Полицейские оцепили район, в котором находится учебное заведение. Следствие продолжается.

Сразу несколько сильных торнадо прошлись по штату Мэриленд. Они повредили около сотни зданий, повалили деревья и рекламные щиты, а также оборвали электрические провода. Тысячи человек остались без света. Информации о пострадавших не поступало. Власти просят местных жителей по возможности не выходить из домов, поскольку в штате может начаться еще и наводнение. По словам метеорологов, все эти катаклизмы – остаточные явления урагана "Ида".

Основной удар этого урагана пришелся на Луизиану. Пока власти подсчитывают убытки, полиция и спасатели продолжают поиски пропавших без вести. В некоторых городах началось мародерство. Там пришлось вводить военное положение. А в одном из городков пришлось снимать с дерева корову. Бедное животное унесло бурным потоком. Потом корова зацепилась за ветку, а когда вода немного спала, не смогла спуститься на землю.

В Испании муниципалитет Каталонии буквально ушел под воду. Из-за сильных ливней улицы превратились в реки. По тротуарам и проезжей части с большой скоростью несутся потоки воды, которые смывают на своем пути буквально все: машины, дорожные знаки и даже фонарные столбы. Спасатели уже сбились с ног, но противопоставить стихии им нечего.

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что его американский коллега Джо Байден поддерживает стремление Украины войти в НАТО. Встреча двух президентов состоялась накануне и продлилась 2 часа вместо запланированных 45 минут. По словам Зеленского, теме членства Украины в северо-атлантическом альянсе было уделено особое внимание. Правда, Украине придется сначала провести многочисленные реформы, то есть по сути сделать новое государство, что в ближайшей перспективе точно не выполнимо, по словам политологов. Впрочем, в Пентагоне обещали помочь украинским коллегам измениться к лучшему.

В Турции начали строить новый военно-административный комплекс, который будет в полтора раза больше американского Пентагона. Турецкий генштаб будет представлять собой комплекс зданий, по форме повторяющий символы на турецком флаге – звезду и полумесяц. Общая площадь зданий составит без малого 9 миллионов квадратных метров. В зданиях разместится 15 тысяч сотрудников.

Новое видео лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвали бурное обсуждение в Сети. Местное телевидение показало кадры встречи главы государства со студентами и школьниками. На них видно, что Ким Чен Ын очень сильно похудел. Многим показалось, что корейский лидер болен или специально перенес операцию, чтобы сбросить вес. Однако на самой встрече он выглядел довольно бодро, похвалил молодых людей за то, что они добровольно вызвались работать в сложных секторах экономики и назвал их достойными восхищения героями.