Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 августа. Автомобиль загорелся на проезжей части на Воробьевых горах. На место прибыла полиция и несколько пожарных расчетов.

Новый городской вокзал Митьково открылся на МЦД-3. Теперь пассажирам будет удобнее добираться до парка Сокольники.

Арбузный сезон стартует в Москве. Точки откроют на улицах столицы 3 августа. Они будут работать до 1 октября.

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