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Новости

02 августа, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 августа

Новости регионов: водитель грузовика сбежал после столкновения с поездом в Пермском крае

Автомобиль загорелся на проезжей части в районе Мосфильмовской улицы

Число погибших в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 7

Новости мира: два автобуса столкнулись в Азербайджане

Количество погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 6

Людей эвакуировали из нескольких торговых центров Москвы

Новости регионов: 25 квартир разрушено после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Теплоход с туристами застрял на Беломорканале

Новости регионов: главного инженера комплекса "Акватория" задержали во Владивостоке

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 августа. Автомобиль загорелся на проезжей части на Воробьевых горах. На место прибыла полиция и несколько пожарных расчетов.

Новый городской вокзал Митьково открылся на МЦД-3. Теперь пассажирам будет удобнее добираться до парка Сокольники.

Арбузный сезон стартует в Москве. Точки откроют на улицах столицы 3 августа. Они будут работать до 1 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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