Новости регионов: водитель грузовика сбежал после столкновения с поездом в Пермском крае

В Пермском крае грузовик столкнулся с пассажирским поездом. Состав шел по маршруту Новый Уренгой – Москва. Водитель автомобиля "ЗИЛ" решил проскочить железную дорогу в запрещенном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако аварии избежать не удалось. Проверку проводит Следственный комитет. Сообщается, что пассажиры поезда не пострадали, а автомобилист получил травму, но сбежал.

Тем временем фура в Сочи оставила без электричества одну улицу. Водитель спускался с горы и не справился с управлением, и в итоге врезался в опору ЛЭП. Мужчина не пострадал.

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