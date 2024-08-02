02 августа, 19:30Происшествия
Новости регионов: водитель грузовика сбежал после столкновения с поездом в Пермском крае
В Пермском крае грузовик столкнулся с пассажирским поездом. Состав шел по маршруту Новый Уренгой – Москва. Водитель автомобиля "ЗИЛ" решил проскочить железную дорогу в запрещенном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако аварии избежать не удалось. Проверку проводит Следственный комитет. Сообщается, что пассажиры поезда не пострадали, а автомобилист получил травму, но сбежал.
Тем временем фура в Сочи оставила без электричества одну улицу. Водитель спускался с горы и не справился с управлением, и в итоге врезался в опору ЛЭП. Мужчина не пострадал.
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