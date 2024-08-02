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02 августа, 16:30

Происшествия

Новости мира: два автобуса столкнулись в Азербайджане

Новости мира: два автобуса столкнулись в Азербайджане

Количество погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 6

Людей эвакуировали из нескольких торговых центров Москвы

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Еще одного человека спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома

Два автобуса столкнулись в Азербайджане на трассе между Баку и Губой. После удара один из них перевернулся, у второго полностью смята кабина. Известно, что 18 человек пострадали, один погиб на месте.

Тем временем 75 задержанных на митингах-протестах после переизбрания президентом Венесуэлы Николаса Мадуро появились на телевидении. Одетые в униформу обвиняемые скандировали лозунги революционера Уго Чавеса. Все задержанные проходят по делу о терроризме и государственной измене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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