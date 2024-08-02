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02 августа, 13:30

Происшествия

Новости регионов: 25 квартир разрушено после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Новости регионов: 25 квартир разрушено после взрыва в доме в Нижнем Тагиле

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Местонахождение пяти человек остается неизвестным после взрыва и частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле, среди них – трое детей. Всего, по уточненным данным на 2 августа, разрушено 25 квартир, четыре человека погибли, в том числе двое детей. Пострадали 20 человек, в том числе 9 детей. Тех, кто находятся в особо тяжелом состоянии, перевезли в больницы Екатеринбурга.

Также стало известно, что в Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади 375 тысяч гектаров. Об этом сообщили в МЧС. На данный момент в республике борются с огнем 1,7 тысячи человек. В нескольких местах пламя подошло к населенным пунктам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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