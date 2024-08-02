Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 11:15

Происшествия

Новости регионов: главного инженера комплекса "Акватория" задержали во Владивостоке

Новости регионов: главного инженера комплекса "Акватория" задержали во Владивостоке

Новости регионов: около 500 придомовых участков затопило в Бурятии

Новости регионов: разбор завалов продолжается на месте обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

Пострадавшую туристку эвакуировали с перевала в Северной Осетии

Еще одного человека спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома

"Безопасный город": москвичка лишилась квартиры из-за мошенников

"Безопасный город": суд арестовал руководителя "Военторга" Павлова по делу о хищении

"Безопасный город": микроавтобус врезался в супермаркет на северо-востоке Москвы

"Безопасный город": упавший с эскалатора в ТЦ в ТиНАО мальчик еще не пришел в сознание

Новости регионов: оперативная группа прибыла в Нижний Тагил

Во Владивостоке задержан главный инженер водного комплекса "Акватория", где на головы отдыхающим упал потолок. Там не выдержали металлические конструкции на площади 100 квадратных метров. Травмы получили девять человек. Одного из них в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Тем временем в Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади 375 тысяч гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. В данный момент в республике с огнем борются 1 700 человек. В нескольких местах пламя подошло к населенным пунктам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыпожарвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика