Новости регионов: главного инженера комплекса "Акватория" задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержан главный инженер водного комплекса "Акватория", где на головы отдыхающим упал потолок. Там не выдержали металлические конструкции на площади 100 квадратных метров. Травмы получили девять человек. Одного из них в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Тем временем в Якутии за сутки потушили лесные пожары на площади 375 тысяч гектаров, сообщили в ГУ МЧС по региону. В данный момент в республике с огнем борются 1 700 человек. В нескольких местах пламя подошло к населенным пунктам.

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