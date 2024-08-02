Новости регионов: около 500 придомовых участков затопило в Бурятии

Около 500 придомовых участков подтоплено в трех селах Бурятии из-за ливней. Пострадали жилые строения, огороды и домашние животные. Кроме того, размыты дороги. В некоторые местах потоки уносили легковые автомобили. Там, откуда вода ушла, остались горы мусора, поэтому трассы заблокированы. Местные власти ввели в поселках режим ЧС.

Между тем в Анапе возле престижного "Гранд отеля" появилось болото. Участок береговой линии Черного моря захватили водоросли. Экологи говорят, что это так называемая камка. Она активно разрастается из-за увеличения фосфорных и азотных соединений в воде. Водоросли не представляют опасности для человека. Исчезнут они, только когда температура воды будет ниже 15 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.