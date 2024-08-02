Новости регионов: разбор завалов продолжается на месте обрушения подъездов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сотрудники МЧС разбирают завалы на месте обрушения двух подъездов жилого дома. Из-под обломков спустя почти сутки продолжают спасать людей. Среди пострадавших – много детей. По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв газа. Открыто уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Тем временем во Владивостоке на головы отдыхающим упал потолок в банном комплексе "Акватория". Не выдержали металлические конструкции на площади 100 квадратных метров. Травмы получили девять человек. Одного из них в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

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