Патрулирование торфяников усилили из-за жары в Подмосковье

В Подмосковье из-за жары усилили патрулирование торфяников. В лесах объявлен третий класс пожарной опасности. Особое внимание уделяют территориям Егорьевского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств.

Два года назад водяными каналами окружили больше полутора тысяч торфяных гектаров. Специалисты проверили – они наполнены водой. По данным местных властей, угрозы для возникновения огня нет. Особые меры по охране торфяников ввели после жаркого 2010 года – когда вся Москва задыхалась от смога из-за природных пожаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.