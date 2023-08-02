Новости часа: Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотным катером корабль РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Корабль ВМФ России уничтожил беспилотный катер, который пытался атаковать его в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

День ВДВ отмечают в парке Горького. Администрация парка рассказала, что фонтаны работают, открыта полевая кухня.

В метро и на автовокзалах Москвы разместили плакаты с рекомендациями, как перенести жару. Об этом сообщил Дептранс.