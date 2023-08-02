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Происшествия

Новости часа: Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотным катером корабль РФ

Новости часа: Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать беспилотным катером корабль РФ

"Актуальный репортаж": в Малайзии умерла блогер-сыроед из России

Новости часа: криптомошенников, обманувших клиентов на 30 млн рублей, задержали в Москве

В МИД РФ прокомментировали реакцию США на атаку БПЛА в Москве

В "Москва-Сити" обнаружили call-центр мошенников, которые похищали криптовалюту

Новости часа: в столице учредили знак отличия "За развитие московского спорта"

Жителя Тамбовской области задержали за подготовку к госизмене

Почти все пляжи на курорте Шиле в Турции, где были обнаружены снаряды, вновь открыты

Неисправное пассажирское судно врезалось в пирс в Турции

В Индии при падении крана погибли не менее 18 человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Корабль ВМФ России уничтожил беспилотный катер, который пытался атаковать его в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

День ВДВ отмечают в парке Горького. Администрация парка рассказала, что фонтаны работают, открыта полевая кухня.

В метро и на автовокзалах Москвы разместили плакаты с рекомендациями, как перенести жару. Об этом сообщил Дептранс.

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