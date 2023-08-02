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Происшествия

Новости часа: криптомошенников, обманувших клиентов на 30 млн рублей, задержали в Москве

Новости часа: криптомошенников, обманувших клиентов на 30 млн рублей, задержали в Москве

В МИД РФ прокомментировали реакцию США на атаку БПЛА в Москве

В "Москва-Сити" обнаружили call-центр мошенников, которые похищали криптовалюту

Новости часа: в столице учредили знак отличия "За развитие московского спорта"

Жителя Тамбовской области задержали за подготовку к госизмене

Почти все пляжи на курорте Шиле в Турции, где были обнаружены снаряды, вновь открыты

Неисправное пассажирское судно врезалось в пирс в Турции

В Индии при падении крана погибли не менее 18 человек

Два человека погибли при крушении частного гидросамолета в Красноярском крае

Новости регионов: группа туристов обнаружили раненого альпиниста на Казбеке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве задержали криптомошенников, которые обманули клиентов на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД.

Торговый центр "Времена года" в Москве открыли после ЧП с прорывом трубы. Об этом рассказали посетители.

Туроператоры начнут отправлять туристов в Китай по безвизу не раньше сентября. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

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