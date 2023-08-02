Новости часа: криптомошенников, обманувших клиентов на 30 млн рублей, задержали в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве задержали криптомошенников, которые обманули клиентов на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД.

Торговый центр "Времена года" в Москве открыли после ЧП с прорывом трубы. Об этом рассказали посетители.

Туроператоры начнут отправлять туристов в Китай по безвизу не раньше сентября. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.