11:15Происшествия
Жителя Тамбовской области задержали за подготовку к госизмене
Жителя Тамбовской области задержали за подготовку к госизмене. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, мужчина хотел вступить в ряды ВСУ.
По данным следствия, он списался с представителями украинских националистов, которые набирают добровольцев из числа россиян. Подозреваемый попытался выехать на Украину через Турцию, но его успели задержать. На допросе мужчина признал вину.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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