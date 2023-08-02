Жителя Тамбовской области задержали за подготовку к госизмене. Как сообщили в Федеральной службе безопасности, мужчина хотел вступить в ряды ВСУ.

По данным следствия, он списался с представителями украинских националистов, которые набирают добровольцев из числа россиян. Подозреваемый попытался выехать на Украину через Турцию, но его успели задержать. На допросе мужчина признал вину.

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