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Происшествия

Новости регионов: пассажиры катера застряли из-за рыболовных сетей на Камчатке

Новости регионов: пассажиры катера застряли из-за рыболовных сетей на Камчатке

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На Камчатке пассажиры катера застряли на полпути из-за рыболовных сетей, которые намотались на винт. Спасателям пришлось буксировать катер к берегу, потому что снять сети не смогли сразу.

На Челябинск обрушились мощные ливни. Затопило дороги и дома, переходить на некоторые улицы оказалось невозможно из-за потока воды. Водители пережидали стихию, стоя на обочине с включенной "аварийкой".

В Севастополе волонтеры спасли собаку, которая потерялась во время грозы неделю назад. Пес упал в колодец, но чудом остался жив. Спасатели и зоозащитники расчистили проход к колодцу и на веревках подняли собаку наверх.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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