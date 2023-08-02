Новости мира: десять фабрик загорелись в Турции

В Турции к природным пожарам добавился крупный промышленный. На северо-западе страны с 1 августа горят предприятия. В огне находятся 10 фабрик. Работников соседних производств эвакуировали, пламя тушат наземные бригады, четыре вертолета и два самолета.

Один человек погиб и пятеро пострадали из-за тайфуна, который приближается к японской префектуре Окинава. Стихия уже оставила без света треть населения. Шквалистый ветер разрушил дома и другие постройки. Порывы ветра, как ожидается, будут превышать 200 километров в час.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.