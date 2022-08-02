Прокуратура возьмет под контроль расследование причин аварии на МКАД. На 22-м километре бензовоз врезался в грузовик, по дороге разлилось топливо, и начался пожар.

Затор растянулся до Кузьминского парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.