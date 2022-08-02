Новости последнего часа: прокуратура проконтролирует расследование аварии на МКАД

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Прокуратура будет контролировать расследование обстоятельств аварии на юге МКАД, рассказали в ведомстве.

Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы в Петербурге, заявили власти города.

Дорожный ремонт на Рублевском шоссе завершили, сообщили в комплексе городского хозяйства.