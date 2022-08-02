Затор растянулся на МКАД после аварии с бензовозом

На МКАД, где на 22-м километре столкнулись две машины, затор растянулся до Кузьминского лесопарка. Бензовоз врезался в припаркованную фуру, и начался пожар.

Горело топливо, которое вылилось на проезжую часть. Пострадал один из водителей, его отправили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.